По предварительным данным, нанесён удар по Трипольской ТЭС
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе в Киевской области — по предварительным данным, по Трипольской ТЭС.
- РИА Новости
«Прилёт в Киевской области. Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС», — сказал он РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на окраине Львова нанесён удар по казарме.
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