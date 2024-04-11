По предварительным данным, нанесён удар по Трипольской ТЭС

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе в Киевской области — по предварительным данным, по Трипольской ТЭС.

«Прилёт в Киевской области. Пока без конкретики, но известно, что рядом с Киевом. Потому, скорее всего, в Трипольскую ТЭС», — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на окраине Львова нанесён удар по казарме.