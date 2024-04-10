Политико-стратегический аналитик Ксавье Моро заявил RT, что украинская Burisma Holdings могла финансировать теракты в России в качестве «ответного жеста» за закрытие дела об отмывании денег.

По его словам, за закрытие дел компания и её владелец Николай Злочевский «должны быть благодарны британским и особенно американским властям».

«Это нормально, что через два месяца после «майдана» сын Байдена, Хантер Байден, вошёл в совет директоров коррумпированной компании, подозреваемой в отмывании денег в Лондоне? И что сразу после того, как он и Девон Арчер вошли в совет директоров, дело об отмывании денег было закрыто?» — отметил Моро.

Генпрокуратура Украины начинала расследование трёх дел в отношении Burisma. Их открыли, когда с февраля 2015 по апрель 2016 года главой ведомства был Виктор Шокин. Под давлением Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента США, его уволили, а после отставки дела прекратили.