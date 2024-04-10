На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Информацию об этом предоставил глава местной администрации Роман Мрочко.
- AP
В опубликованном в его Telegram-канале сообщении уточняется, что взрывы раздались в прибрежных районах города.
Ранее поступила информация о взрывах, которые прогремели в городе Одессе, расположенном на юге Украины.
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