На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Информацию об этом предоставил глава местной администрации Роман Мрочко.

В опубликованном в его Telegram-канале сообщении уточняется, что взрывы раздались в прибрежных районах города.

Ранее поступила информация о взрывах, которые прогремели в городе Одессе, расположенном на юге Украины.