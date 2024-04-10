Публицист Арно Девеле заявил RT, что в совет директоров украинской Burisma Holdings Хантера Байдена посадило ЦРУ.

По его словам, компанию хотели использовать в качестве троянского коня. Он подчеркнул, что целью концерна было «подмять под себя рынок энергоносителей на Украине и выдавить Россию».

«В какой-то мере некоторые средства, проходившие через такие компании, как WireLogic, отмывались через них, шли через Burisma и, вероятно, использовались в качестве резервного фонда для [финансирования] терроризма. Это стандартная схема. ЦРУ уже многие годы присутствует на Украине», — добавил он.

Ранее в СК заявили, что через Burisma шли деньги на теракты в России. Заведено уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО.