RT в Telegram
Подпишись

В МИД России назвали атаку Киева на журналистов в ЛНР преступной акцией

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона расценивает атаку киевского режима на российских журналистов программы «Вести Луганск» в ЛНР как очередную преступную акцию.
В МИД России назвали атаку Киева на журналистов в ЛНР преступной акцией
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует», — указала дипломат.

Уточнятся, что Украина активно применяет террористические методы для убийства гражданских, включая журналистов, и всё это происходит при молчаливом согласии кураторов Украины с Запада и ангажированных правозащитных структур.

10 апреля на Кременском направлении съёмочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел. Оператор был ранен в ногу, корреспондент получил контузию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить