В МИД России назвали атаку Киева на журналистов в ЛНР преступной акцией
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует», — указала дипломат.
Уточнятся, что Украина активно применяет террористические методы для убийства гражданских, включая журналистов, и всё это происходит при молчаливом согласии кураторов Украины с Запада и ангажированных правозащитных структур.
10 апреля на Кременском направлении съёмочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел. Оператор был ранен в ногу, корреспондент получил контузию.