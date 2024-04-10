Двое детей погибли при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в Курской области
- РИА Новости
Как он написал в своём Telegram-канале, украинские военные с помощью беспилотника сбросили бомбу на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района.
«К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», — сообщил он.
Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки украинцев.
Ранее сообщалось, что съёмочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении.