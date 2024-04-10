Двое детей погибли при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три человека, включая двух детей, погибли в результате атаки украинского БПЛА на гражданский автомобиль в Курской области.

Как он написал в своём Telegram-канале, украинские военные с помощью беспилотника сбросили бомбу на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района.

«К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей», — сообщил он.

Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки украинцев.

Ранее сообщалось, что съёмочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении.