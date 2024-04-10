СК по ЛНР передал в суд дело о двух наводчицах ВСУ

Следственный комитет России по ЛНР передал в суд уголовное дело в отношении двух жительниц республики, которые обвиняются в передаче ВСУ данных о местах дислокации ВС России и пунктов раздачи гуманитарной помощи. Из-за обстрелов, совершённых по их наводке, погиб один мирный житель, ещё один получил ранение, сообщает ведомство.

По данным следствия, обвиняемые были завербованы украинскими агентами.

Полученная от них информация помогла ВСУ осуществить обстрел Новоайдарского аграрного колледжа. В результате один мирный житель погиб, ещё один получил ранение.

«Следственным управлением СК России по ЛНР собрана достаточная доказательственная база для утверждения прокуратурой ЛНР обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что житель Мелитополя предстанет перед судом по статье о возбуждении ненависти.