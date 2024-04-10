Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

AP

Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрыве, который прогремел в городе Харькове на северо-востоке Украины.