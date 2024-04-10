Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
- AP
Согласно этим данным, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрыве, который прогремел в городе Харькове на северо-востоке Украины.
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