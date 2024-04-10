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Столтенберг: удары Украины по военным целям России вне зоны СВО законны

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Нанесение Украиной ударов по военным целям, расположенным за пределами зоны проведения спецоперации, законны.
Столтенберг: удары Украины по военным целям России вне зоны СВО законны
  • AP

Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Также в ходе пресс-конференции генсек НАТО сообщил, что решение о размещении штаба сухопутных войск альянса в Финляндии может быть принято в течение нескольких недель или месяцев.

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