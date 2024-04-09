Гладков: два БПЛА ВСУ атаковали автобус и микроавтобус в Шебекинском округе

Два дрона ВСУ атаковали автобус и микроавтобус в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошёл на участке трассы между сёлами Шамино и Архангельское», — написал Гладков в Telegram.

Он уточнил, что пострадали два человека, им оказали всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что инфраструктурный объект связи в Белгородской области получил повреждение в результате атаки Вооружённых сил Украины, совершённой с применением дрона-камикадзе.