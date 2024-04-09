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Лукашенко раскритиковал работу ВПК и пообещал проверить производимое вооружение

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Военно-промышленный комплекс Белоруссии работает слабо, больше внимания уделяется докладам и «щёлканью каблуками». С заявлением об этом выступил президент республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в ближайшее время на полигонах пройдут испытания с участием военных, в ходе которых производители беспилотников, артиллерии и прочего вооружения смогут представить свои достижения.

«В ближайшее время мы обратим серьёзное на это внимание», — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Ранее президент Белоруссии выступил с заявлением, согласно которому республика настроена на созидание, но готовится к войне.

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