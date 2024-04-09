В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
В Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу.
- Gettyimages.ru
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Ранее сигнал тревоги прозвучал в Винницкой, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областях.
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