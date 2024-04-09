Украинская противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена над Чёрным морем
Об этом заявили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием... противокорабельной ракеты «Нептун» на объекты на территории России», — говорится в сообщении.
Ранее система автоматического уничтожения низколетящей цели сработала в Севастополе.
Также губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотник самолётного типа был уничтожен над регионом.