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Украинская противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена над Чёрным морем

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Украинская противокорабельная ракета «Нептун» уничтожена над акваторией Чёрного моря.

Об этом заявили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием... противокорабельной ракеты «Нептун» на объекты на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее система автоматического уничтожения низколетящей цели сработала в Севастополе.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что беспилотник самолётного типа был уничтожен над регионом.

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