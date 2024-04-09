Российские военные поразили дронами-камикадзе опорный пункт ВСУ в районе Работино
Расчёты БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск «Днепр» поразили FPV-дронами опорный пункт ВСУ в районе Работино Запорожской области.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Враг понёс потери в количестве не менее восьми националистов», — подчеркнули в ведомстве.
Также ВС России «Краснополем» уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.
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