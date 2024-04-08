Командир ВСУ получил 22 года колонии за покушение на убийство четырёх человек

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Верховный суд ДНР приговорил командира реактивно-артиллерийского взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владислава Веселовского к 22 годам колонии за покушение на убийство четырёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установило следствие, в конце марта 2022 года военнослужащие ВСУ обнаружили движущуюся гражданскую машину с белыми ленточками на зеркалах.
Веселовский получил от командования приказ расстрелять автомобиль и открыл по нему огонь.
По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал. Они смогли укрыться в безопасном месте.
«Судом Веселовскому назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Ранее в ДНР заочно приговорили комбата 36-й бригады ВСУ к пожизненному заключению.