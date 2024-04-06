В ДНР заочно приговорили комбата 36-й бригады ВСУ к пожизненному заключению

Верховный суд ДНР заочно приговорил командира батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады ВСУ подполковника Александра Кириленко к пожизненному заключению за приказы об убийстве мирных жителей в Мариуполе.

Как установило следствие, 4 марта 2022 года подчинённые Кириленко задержали и привели к нему в штаб мирного жителя.

После его допроса комбат отдал приказ подчинённым ликвидировать задержанного, мотивируя это тем, что гражданский видел позиции ВСУ.



«Приговором суда Кириленко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима (заочно)», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что военнослужащие, исполнявшие приказ Кириленко, получили 22 года колонии.