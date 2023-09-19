В ДНР командир взвода морской пехоты ВСУ осуждён за убийство мирного жителя
19 сентября 2023

В ДНР командир взвода морской пехоты ВСУ осуждён за убийство мирного жителя

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В ДНР командир взвода морской пехоты ВСУ Артём Каширин осуждён за убийство мирного жителя Мариуполя.

Как пишет Следственный комитет России, установлено, что в марте 2022 года Каширин вместе с подчинёнными старшими матросами Евгением Вахненко и Владимиром Пафицевичем располагались на боевой позиции в посёлке Волонтёровка Ильичевского района города Мариуполя.

«Вахненко на пересечении улицы Пархоменко и переулка Брестский за нарушение комендантского часа задержал местного жителя, одетого в гражданскую одежду, о чём доложил Каширину. Доложив о произошедшем по команде, Каширин получил указание доставить задержанного в вышестоящий штаб. Выполнение этого приказа было поручено Пафицевичу», — рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что после общения с задержанным Каширин распорядился вернуть его на место задержания, после чего ликвидировать, мотивируя это тем, что мужчина видел расположение украинских позиций, которые мог выдать российским военнослужащим.

Выполнить свой приказ Каширин поручил Пафицевичу и Вахненко, которые впоследствии из автоматов расстреляли 44-летнего мужчину.

«На следующий день, чтобы скрыть содеянное, Пафицевич повязал на одежду убитого красную повязку, символизирующую поддержку российской армии», — заявили в СК.

Как уточняет Главная военная прокуратура, Каширина приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее приговором суда Пафицевичу и Вахненко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.