Рогов: ВСУ оставили позиции в районе Вербового
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По его словам, на текущий момент ведётся зачистка лесопосадок, взят под контроль один опорник ВСУ, а также улучшены позиции по переднему краю, передаёт РИА Новости.
Рогов добавил, что на сегодняшний день на направлении идёт противостояние артиллерии и дронов.
«В районе Работина и Вербового на Ореховском направлении наши прицельно бьют, и мы видим, что в контрбатарейной борьбе у нас всё больше успехов», — рассказал он.
Ранее Рогов сообщил, что авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ севернее Работина.