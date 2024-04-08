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Рогов: ВСУ оставили позиции в районе Вербового

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные под натиском российской армии оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербового в Запорожской области.
Рогов: ВСУ оставили позиции в районе Вербового
  • AP
  • © Libkos

По его словам, на текущий момент ведётся зачистка лесопосадок, взят под контроль один опорник ВСУ, а также улучшены позиции по переднему краю, передаёт РИА Новости.

Рогов добавил, что на сегодняшний день на направлении идёт противостояние артиллерии и дронов.

«В районе Работина и Вербового на Ореховском направлении наши прицельно бьют, и мы видим, что в контрбатарейной борьбе у нас всё больше успехов», — рассказал он.

Ранее Рогов сообщил, что авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ севернее Работина.

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