Рогов: ВСУ оставили позиции в районе Вербового

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные под натиском российской армии оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербового в Запорожской области.

По его словам, на текущий момент ведётся зачистка лесопосадок, взят под контроль один опорник ВСУ, а также улучшены позиции по переднему краю, передаёт РИА Новости.

Рогов добавил, что на сегодняшний день на направлении идёт противостояние артиллерии и дронов.

«В районе Работина и Вербового на Ореховском направлении наши прицельно бьют, и мы видим, что в контрбатарейной борьбе у нас всё больше успехов», — рассказал он.

Ранее Рогов сообщил, что авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ севернее Работина.