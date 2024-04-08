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«СТРАНА.ua»: в Киеве пьяный силовик убил школьника после спора о службе

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В Киеве пьяный силовик устроил драку с десятиклассником, который скончался из-за полученных ранений, сообщает «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: в Киеве пьяный силовик убил школьника после спора о службе
  • Gettyimages.ru
  • © DmyTo

Как уточняет издание, задержанный — «сержант Артём Косов».

«Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Между Косовым и учеником десятого класса Максимом Матерюхиным возник словесный конфликт на почве службы в армии. Когда Косов и Матерюхин вышли из вагона, то Косов набросился на подростка, они потеряли равновесие и упали на стекло, в результате чего подросток головой разбил стекло и порезал шею», — сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, напавший на подростка служит водителем в Управлении государственной охраны, он уже отстранён от выполнения служебных обязанностей.

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