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Лукашенко: власти делают всё, чтобы уберечь Белоруссию от горячей войны

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Власти Белоруссии делают всё, чтобы уберечь страну от горячей войны, пока это удаётся, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко: власти делают всё, чтобы уберечь Белоруссию от горячей войны
  • AFP
  • © Pavel BEDNYAKOV

Лукашенко отметил, что «беглые» белорусы пытаются вести против Минска информационную и экономическую войну.

«Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идёт информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе её не назовёшь. Мы делаем всё для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удаётся. Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси», — цитирует президента БЕЛТА.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что Белоруссия настроена на созидание и никому не угрожает, но готовится к войне.

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