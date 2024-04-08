Лукашенко: власти делают всё, чтобы уберечь Белоруссию от горячей войны

Власти Белоруссии делают всё, чтобы уберечь страну от горячей войны, пока это удаётся, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил, что «беглые» белорусы пытаются вести против Минска информационную и экономическую войну.

«Сейчас эти сектора нашей жизни играют важнейшую роль вообще в развитии Беларуси. Идёт информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе её не назовёшь. Мы делаем всё для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удаётся. Думаю, что мы сможем решить эту проблему — не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси», — цитирует президента БЕЛТА.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что Белоруссия настроена на созидание и никому не угрожает, но готовится к войне.