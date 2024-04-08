В Николаевской области повредили ЛЭП, 15 населённых пунктов обесточены
Линии электропередачи повреждены в Николаевской области на Украине, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.
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Об этом он написал в Telegram.
По словам Ким, ЛЭП в регионе повреждены, 15 населённых пунктов остались без света.
Ранее в Ровненской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу.
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