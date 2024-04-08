В Николаевской области повредили ЛЭП, 15 населённых пунктов обесточены

Линии электропередачи повреждены в Николаевской области на Украине, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Ким, ЛЭП в регионе повреждены, 15 населённых пунктов остались без света.

Ранее в Ровненской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу.