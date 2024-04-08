Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Сирены воздушной тревоги активировали в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Согласно этим данным, режим оповещения об угрозе с воздуха объявили в Одесской, Кировоградской и Черниговской областях.
Ранее поступила информация о серии взрывов, которые прогремели в Одесской области на юге Украины.
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