Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины

Сирены воздушной тревоги активировали в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, режим оповещения об угрозе с воздуха объявили в Одесской, Кировоградской и Черниговской областях.

Ранее поступила информация о серии взрывов, которые прогремели в Одесской области на юге Украины.