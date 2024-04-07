Сальдо: житель Каховки Херсонской области ранен из-за удара ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ ударили по жилым домам в Каховке, мирный житель получил ранения.

В Telegram он рассказал, что пострадавшего доставили в больницу.

По словам главы региона, в Новой Каховке также был повреждён газопровод, газоснабжение уже восстановили.

Сальдо сообщил, что в Великолепетихском округе удар ВСУ вывел из строя электроподстанцию.

«Без энергоснабжения остались 1,3 тыс. абонентов «Херсоноблэнерго» в сёлах Малая Лепетиха и Дмитровка. Специалисты уже приступили к ремонту, который планируется закончить в кратчайшие сроки», — добавил он.

Ранее Сальдо заявил об усилении плотности сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы на левом берегу Днепра.