Сальдо: житель Каховки Херсонской области ранен из-за удара ВСУ
- РИА Новости
В Telegram он рассказал, что пострадавшего доставили в больницу.
По словам главы региона, в Новой Каховке также был повреждён газопровод, газоснабжение уже восстановили.
Сальдо сообщил, что в Великолепетихском округе удар ВСУ вывел из строя электроподстанцию.
«Без энергоснабжения остались 1,3 тыс. абонентов «Херсоноблэнерго» в сёлах Малая Лепетиха и Дмитровка. Специалисты уже приступили к ремонту, который планируется закончить в кратчайшие сроки», — добавил он.
Ранее Сальдо заявил об усилении плотности сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы на левом берегу Днепра.