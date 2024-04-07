Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал перестать оказывать поддержку украинским войскам из-за их краха на фронте.

В соцсети Х (Twitter) он отметил, что западная пресса «наперебой говорит о военном крахе Украины и Владимира Зеленского».

«В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину — значит сознательно вести людей на верную смерть! Остановите всё это!» — добавил политик.

Филиппо подчеркнул, что нужно прекратить финансовую и военную помощь Киеву.

Ранее Зеленский признал, что ВСУ потерпят поражение без помощи США.