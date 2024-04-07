Французский политик Филиппо призвал прекратить помощь ВСУ из-за военного краха
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В соцсети Х (Twitter) он отметил, что западная пресса «наперебой говорит о военном крахе Украины и Владимира Зеленского».
«В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину — значит сознательно вести людей на верную смерть! Остановите всё это!» — добавил политик.
Филиппо подчеркнул, что нужно прекратить финансовую и военную помощь Киеву.
Ранее Зеленский признал, что ВСУ потерпят поражение без помощи США.