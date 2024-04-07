RT в Telegram
Подпишись

Французский политик Филиппо призвал прекратить помощь ВСУ из-за военного краха

Короткая ссылка
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал перестать оказывать поддержку украинским войскам из-за их краха на фронте.
Французский политик Филиппо призвал прекратить помощь ВСУ из-за военного краха
  • Gettyimages.ru

В соцсети Х (Twitter) он отметил, что западная пресса «наперебой говорит о военном крахе Украины и Владимира Зеленского».

«В этих условиях продолжать финансировать и вооружать Украину — значит сознательно вести людей на верную смерть! Остановите всё это!» — добавил политик.

Филиппо подчеркнул, что нужно прекратить финансовую и военную помощь Киеву.

Ранее Зеленский признал, что ВСУ потерпят поражение без помощи США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить