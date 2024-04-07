Подполье: ВС России поразили топливные хранилища ВСУ в Харькове
- РИА Новости
По его словам, удар пришёлся по площадке хранилищ ГСМ в Индустриальном районе города, передаёт РИА Новости.
«Впритык к площадке находятся склады, где часто видели армейские грузовики», — добавил Лебедев.
Также он сообщил, что был зафиксирован удар в районе Харьковского аэропорта восточнее взлётно-посадочной полосы, где находятся склады и ангары.
Сегодня днём мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прозвучали взрывы.