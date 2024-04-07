Подполье: ВС России поразили топливные хранилища ВСУ в Харькове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег заявил, что российские военные уничтожили топливные хранилища украинской армии в Харькове.

По его словам, удар пришёлся по площадке хранилищ ГСМ в Индустриальном районе города, передаёт РИА Новости.

«Впритык к площадке находятся склады, где часто видели армейские грузовики», — добавил Лебедев.

Также он сообщил, что был зафиксирован удар в районе Харьковского аэропорта восточнее взлётно-посадочной полосы, где находятся склады и ангары.

Сегодня днём мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прозвучали взрывы.