RT в Telegram
Подпишись

Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам БПЛА

Короткая ссылка
Несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в посёлке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома.

«Пожарными расчётами возгорание оперативно было ликвидировано», — сообщил Гладков.

Также в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате четырёх атак ВСУ с помощью FPV-дронов полностью сгорели два автомобиля, была повреждена линия газопередачи.

По словам губернатора, пострадавших нет.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить