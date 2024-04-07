Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам БПЛА

Несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в посёлке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома.

«Пожарными расчётами возгорание оперативно было ликвидировано», — сообщил Гладков.

Также в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате четырёх атак ВСУ с помощью FPV-дронов полностью сгорели два автомобиля, была повреждена линия газопередачи.

По словам губернатора, пострадавших нет.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде.