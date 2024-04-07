Гладков: несколько населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам БПЛА
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в посёлке Ленинский Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства загорелась кровля частного дома.
«Пожарными расчётами возгорание оперативно было ликвидировано», — сообщил Гладков.
Также в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате четырёх атак ВСУ с помощью FPV-дронов полностью сгорели два автомобиля, была повреждена линия газопередачи.
По словам губернатора, пострадавших нет.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде.