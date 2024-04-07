Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины

Сирены воздушной тревоги прозвучали в двух регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Согласно этим данным, режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее поступила информация о взрывах, которые прогремели в городе Харькове на северо-востоке Украины.