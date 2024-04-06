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Рогов сообщил об ударах ВС России в Запорожской области

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ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и конструкторскому бюро (КБ) «Ивченко-прогресс» на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Рогов сообщил об ударах ВС России в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Повреждены ремонтные цеха с военной техникой нацистов. Удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс», задействованным вместе с «Мотор сич» в производстве и ремонте военной техники бандеровцев», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, в населённом пункте Разумовка в пригороде Запорожья было накрыто сосредоточение боевиков ВСУ, рассказал он.

Ранее Рогов сообщил, что российские военные сорвали ротацию украинской армии севернее села Работино и в районе Малой Токмачки.

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