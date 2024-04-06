RT в Telegram
Подпишись

ВС России поразили пять лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра

Короткая ссылка
Российская армия за сутки уничтожила пять лодок украинских войск при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.
ВС России поразили пять лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра
  • AP

«На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» продолжали оборонять левый берег Днепра, наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, уничтожали БПЛА противника», — рассказал он.

По словам Кодряна, российские военные использовали артиллерию и ударные беспилотники для уничтожения лодок противника в местах загрузки десанта.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовят приём F-16.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить