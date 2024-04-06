ВС России поразили пять лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра

Российская армия за сутки уничтожила пять лодок украинских войск при попытках приблизиться к левому берегу Днепра, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

«На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» продолжали оборонять левый берег Днепра, наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, уничтожали БПЛА противника», — рассказал он.

По словам Кодряна, российские военные использовали артиллерию и ударные беспилотники для уничтожения лодок противника в местах загрузки десанта.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовят приём F-16.