ВС России поразили пять лодок ВСУ при попытках приблизиться к левому берегу Днепра
- AP
«На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» продолжали оборонять левый берег Днепра, наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, уничтожали БПЛА противника», — рассказал он.
По словам Кодряна, российские военные использовали артиллерию и ударные беспилотники для уничтожения лодок противника в местах загрузки десанта.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовят приём F-16.