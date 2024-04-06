Токаев: паводки в Казахстане стали самым крупным стихийным бедствием за 80 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телеобращении к населению заявил, что начавшиеся в марте массовые паводки на территории страны стали самым крупным природным бедствием в республике за последние 80 лет.

Как он отметил в своей речи, нынешние паводки — это природная катастрофа, «равной которой не было многие годы».

«Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — цитирует его ТАСС.

В связи со сложившейся ситуацией, по словам президента Казахстана, режим ЧС местного масштаба объявлен в десяти регионах страны.

Ранее сообщалось, что более 10 тыс. пострадавших, половина из которых несовершеннолетние, эвакуированы из семи казахстанских областей из-за затоплений.