Токаев: паводки в Казахстане стали самым крупным стихийным бедствием за 80 лет
- РИА Новости
Как он отметил в своей речи, нынешние паводки — это природная катастрофа, «равной которой не было многие годы».
«Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — цитирует его ТАСС.
В связи со сложившейся ситуацией, по словам президента Казахстана, режим ЧС местного масштаба объявлен в десяти регионах страны.
Ранее сообщалось, что более 10 тыс. пострадавших, половина из которых несовершеннолетние, эвакуированы из семи казахстанских областей из-за затоплений.