Подполье: на уничтоженном в Харькове складе были снаряды для РСЗО Vampire
Он подчеркнул, что украинские войска используют эти боеприпасы для ударов по территории Белгородской области, передаёт РИА Новости.
«Наша агентура из Харькова уверена: там хранились снаряды Vampire для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область», — заявил Лебедев.
Прошедшей ночью координатор подполья сообщил, что в Харькове, по предварительным данным, поражён склад боеприпасов ВСУ.