RT в Telegram
Подпишись

Подполье: на уничтоженном в Харькове складе были снаряды для РСЗО Vampire

Короткая ссылка
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил, что на уничтоженном складе с украинскими боеприпасами в Харькове хранились снаряды для чешской РСЗО Vampire.

Он подчеркнул, что украинские войска используют эти боеприпасы для ударов по территории Белгородской области, передаёт РИА Новости.

«Наша агентура из Харькова уверена: там хранились снаряды Vampire для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область», — заявил Лебедев.

Прошедшей ночью координатор подполья сообщил, что в Харькове, по предварительным данным, поражён склад боеприпасов ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить