Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег сообщил, что на уничтоженном складе с украинскими боеприпасами в Харькове хранились снаряды для чешской РСЗО Vampire.

Он подчеркнул, что украинские войска используют эти боеприпасы для ударов по территории Белгородской области, передаёт РИА Новости.

«Наша агентура из Харькова уверена: там хранились снаряды Vampire для РСЗО, которые поставляет Чехия для того, чтобы бандеровцы ими обстреливали Белгородскую область», — заявил Лебедев.

Прошедшей ночью координатор подполья сообщил, что в Харькове, по предварительным данным, поражён склад боеприпасов ВСУ.