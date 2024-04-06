Боец ВС России: САУ «Гиацинт-С» победила в дуэли гаубицу M777

Российская самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С5 «Гиацинт-С» одержала победу в дуэли с американской гаубицей М777 на Гуляйпольском направлении. Об этом сообщил наводчик САУ 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным Юрич.

Он рассказал, что гаубицы противника близко подошли к российским позициям, поэтому артиллеристы смогли ударить по ним «на полном заряде», передаёт РИА Новости.

«Они успели парочку (снарядов выпустить — RT.) — и мимо, а мы на пятом их подавили», — поделился военный.

Артиллерист добавил, что на уничтожение одной цели выдаётся десять снарядов, но обычно хватает трёх-пяти.

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы Южной группировки получили госнаграды за отличия в боях.