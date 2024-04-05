Украинский омбудсмен: мобилизованные в ВСУ не раз погибали сразу после призыва
- AP
- © Efrem Lukatsky
«Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли», — рассказал он изданию «Общественное».
По словам омбудсмена, за это никто не понёс наказания, передаёт ТАСС.
Лубинец добавил, что в связи с этим многие украинцы избегают общения с военными, так как ждут, что им дадут повестку и на следующий день отправят на передовую.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине до 25 лет.