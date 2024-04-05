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Украинский омбудсмен: мобилизованные в ВСУ не раз погибали сразу после призыва

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Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что мобилизованные в подразделения ВСУ неоднократно погибали спустя несколько дней после призыва.
Украинский омбудсмен: мобилизованные в ВСУ не раз погибали сразу после призыва
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Действительно, есть позорные случаи, когда ребят мобилизовали, через несколько дней они были на передовой и погибли», — рассказал он изданию «Общественное».

По словам омбудсмена, за это никто не понёс наказания, передаёт ТАСС.

Лубинец добавил, что в связи с этим многие украинцы избегают общения с военными, так как ждут, что им дадут повестку и на следующий день отправят на передовую.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине до 25 лет.

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