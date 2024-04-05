МИД Молдавии пожаловался на «появление обломков беспилотников»

Министерство иностранных дел Молдавии заявило, что резко осуждает «появление обломков» беспилотников, которые якобы используются для ударов ВС России по объектам ВСУ на Украине.

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«Мы решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков беспилотников, использующихся Россией», — сообщил МИД республики. Как утверждается в посте ведомства в X, предыдущий подобный инцидент «произошёл всего два месяца назад». «Молдова поддерживает Украину», — заключили в МИД. Подробности МИД не приводит. В феврале премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных жителей.