Bild: ВСУ получат дроны с радиусом действия более двух тысяч километров
- AP
- © Libkos
«В этом году десять производителей поставят вооружённые беспилотники, способные летать на расстояние до 2500 км», — говорится в материале.
Также автор статьи отмечает, что специалисты конструкторского бюро «Луч» в Киеве разработали новый ударно-разведывательный дрон «Сокол-300», который способен достигать дальности полёта в 3300 км и нести нагрузку в 300 кг.
Ранее сообщалось, что Латвия собирается отправить на Украину инструкторов БПЛА для управления ими.