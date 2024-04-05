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Bild: ВСУ получат дроны с радиусом действия более двух тысяч километров

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Украинские войска получат на вооружение беспилотники, которые смогут атаковать цели, расположенные в более чем двух тысячах километров. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники.
Bild: ВСУ получат дроны с радиусом действия более двух тысяч километров
  • AP
  • © Libkos

«В этом году десять производителей поставят вооружённые беспилотники, способные летать на расстояние до 2500 км», — говорится в материале.

Также автор статьи отмечает, что специалисты конструкторского бюро «Луч» в Киеве разработали новый ударно-разведывательный дрон «Сокол-300», который способен достигать дальности полёта в 3300 км и нести нагрузку в 300 кг.

Ранее сообщалось, что Латвия собирается отправить на Украину инструкторов БПЛА для управления ими.

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