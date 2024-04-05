Шмыгаль: мобилизация на Украине проходит в меньших масштабах, чем планировалось

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация проходит в меньших масштабах, чем планировалось.

«Мы заменили главнокомандующего, он провёл некоторый аудит в Вооружённых силах, они начали ротации на линии фронта... и мы понимаем, что нам не нужно так много военных в данный момент. Мобилизация происходит в гораздо меньших масштабах», — сказал он в интервью эстонскому каналу ERR.

Об этом Шмыгаль заявил, комментируя слова журналиста о том, что ранее на Украине называлась цифра в 500 тыс. человек.

Он добавил, что сейчас Украина ждёт военную технику и боеприпасы от своих партнёров.