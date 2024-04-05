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Шмыгаль: мобилизация на Украине проходит в меньших масштабах, чем планировалось

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация проходит в меньших масштабах, чем планировалось.
Шмыгаль: мобилизация на Украине проходит в меньших масштабах, чем планировалось
  • globallookpress.com
  • © Eugen Kotenko/Keystone Press Agency

«Мы заменили главнокомандующего, он провёл некоторый аудит в Вооружённых силах, они начали ротации на линии фронта... и мы понимаем, что нам не нужно так много военных в данный момент. Мобилизация происходит в гораздо меньших масштабах», — сказал он в интервью эстонскому каналу ERR.

Об этом Шмыгаль заявил, комментируя слова журналиста о том, что ранее на Украине называлась цифра в 500 тыс. человек.

Он добавил, что сейчас Украина ждёт военную технику и боеприпасы от своих партнёров. 

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