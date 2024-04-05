Оператор «Укрэнерго» заявил в своих соцсетях, что в Харьковской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии.

«В Харьковской области сегодня действуют графики почасовых отключений. В то же время в городе Харькове и области диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применить аварийные отключения», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что причиной проблемы является технологическая авария в сетях облэнерго.

Всего, по данным оператора, в регионе обесточено около 550 тыс. потребителей, частично остановлена работа электротранспорта.

Ранее в Харькове приостанавливали работу метрополитена. В настоящий момент он функционирует.