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В Харьковской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии

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Оператор «Укрэнерго» заявил в своих соцсетях, что в Харьковской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии.
В Харьковской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«В Харьковской области сегодня действуют графики почасовых отключений. В то же время в городе Харькове и области диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применить аварийные отключения», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что причиной проблемы является технологическая авария в сетях облэнерго.

Всего, по данным оператора, в регионе обесточено около 550 тыс. потребителей, частично остановлена работа электротранспорта.

Ранее в Харькове приостанавливали работу метрополитена. В настоящий момент он функционирует.

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