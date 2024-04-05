В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
- РИА Новости
Об этом он сообщил в Telegram.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава региона.
Гладков призвал находящихся дома сограждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая.
Находящихся на улице он призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Ранее сообщалось, что число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до семи.