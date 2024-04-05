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В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в Telegram.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал глава региона.

Гладков призвал находящихся дома сограждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая.

Находящихся на улице он призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее сообщалось, что число раненных при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до семи.

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