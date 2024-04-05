Российские военные нашли и выкопали пропавшую бронемашину «Азовец»
- РИА Новости
Об этом рассказал РИА Новости представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат.
По данным СМИ, разработка бронемашины началась в апреле 2015 года. Как уточняется, одну единицу «Азовца» оценивали в $5 млн.
В начале 2016 года «Азовец» был направлен на государственные испытания, но в итоге машина была украдена.
«Во время продвижения наших войск местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас», — сказал Карат.
Он отметил, что «налицо распил бюджета».
«Сделали один экземпляр совершенно никчёмный», — добавил Карат.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.