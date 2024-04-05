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ВС России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края

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Попытка террористической атаки на Ейский район Краснодарского края была пресечена Вооружёнными силами России, заявил глава района Роман Бублик.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Бублик отметил, что по социальным сетям прошёл ряд сообщений о вспышках в небе над Ейским районом.

«Вооружённые силы России сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», — сказал глава района.

Отмечается, что разрушений на территории нет.

Ранее село Репяховка Белгородской области подверглось обстрелу.

Также более 40 целей было уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области.

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