ВС России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Бублик отметил, что по социальным сетям прошёл ряд сообщений о вспышках в небе над Ейским районом.
«Вооружённые силы России сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», — сказал глава района.
Отмечается, что разрушений на территории нет.
Ранее село Репяховка Белгородской области подверглось обстрелу.
Также более 40 целей было уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области.