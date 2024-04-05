ВС России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края

Попытка террористической атаки на Ейский район Краснодарского края была пресечена Вооружёнными силами России, заявил глава района Роман Бублик.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Бублик отметил, что по социальным сетям прошёл ряд сообщений о вспышках в небе над Ейским районом.

«Вооружённые силы России сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», — сказал глава района.

Отмечается, что разрушений на территории нет.

Ранее село Репяховка Белгородской области подверглось обстрелу.

Также более 40 целей было уничтожено силами ПВО в Морозовском районе Ростовской области.