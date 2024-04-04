RT получил кадры изучения аптечки медика РДК

В распоряжении RT оказались кадры изучения аптечки медика РДК*, уничтоженного вместе со всей группой недалеко от границы с Белгородской областью.

Отмечается, что, помимо большого количества антибиотиков (ципрофлоксацина и моксифлоксацина) и обезболивающих, в аптечке украинских медиков были найдены психоактивные и наркотические препараты — атропин и кетамин (используется на Украине с 2017 года для лечения психических заболеваний, а также применяется при обезболивании у животных).

Первый зачастую используется для понижения чувствительности к боли, а также как антидот при химических отравлениях, второй в условиях боя работает как подавитель депрессии, а также отбивает чувство страха и является мощным обезболивающим одновременно.

Все препараты имеют свежие даты изготовления (2023 и 2024 годы) и произведены в основном в Польше.

15 января в интервью The Economist украинский военный психолог, медик Игорь Холодило рекомендовал использовать психоделики для «улучшения боевых качеств солдат».

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.