Депутат Шеремет назвал угрозы ВСУ атаковать Крымский мост бессильной злобой
«Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов», — сказал он.
По словам депутата, киевский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна и он находится под серьёзным прикрытием.
Ранее Шеремет заявил, что попытки атаковать Крым ускорят капитуляцию киевского режима.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.