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Депутат Шеремет назвал угрозы ВСУ атаковать Крымский мост бессильной злобой

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в разговоре с корреспондентом РИА Новости назвал угрозы украинских вооружённых сил атаковать Крымский мост бессильной злобой нацистов.

«Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов», — сказал он.

По словам депутата, киевский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна и он находится под серьёзным прикрытием.

Ранее Шеремет заявил, что попытки атаковать Крым ускорят капитуляцию киевского режима.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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