Офицер «Азова» заочно получил 28 лет колонии за обстрел жилых районов Мариуполя
03 апреля 2024

Офицер «Азова» заочно получил 28 лет колонии за обстрел жилых районов Мариуполя

03 апреля 2024 | 18:09

Офицер «Азова» заочно получил 28 лет колонии за обстрел жилых районов Мариуполя

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Верховный суд ДНР заочно приговорил командира миномётного взвода полка «Азов»* лейтенанта Дмитрия Поповичева к 28 годам колонии за обстрел жилых домов на западной окраине Мариуполя. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказу Поповичева были обстреляны жилые дома из миномёта «VZ-82». В результате три дома были повреждены, мирные жители не пострадали.

«Приговором суда Поповичеву назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что азовец получил пожизненный срок за убийства детей и женщин.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.