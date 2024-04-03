Офицер «Азова» заочно получил 28 лет колонии за обстрел жилых районов Мариуполя

Верховный суд ДНР заочно приговорил командира миномётного взвода полка «Азов»* лейтенанта Дмитрия Поповичева к 28 годам колонии за обстрел жилых домов на западной окраине Мариуполя. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказу Поповичева были обстреляны жилые дома из миномёта «VZ-82». В результате три дома были повреждены, мирные жители не пострадали.



«Приговором суда Поповичеву назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что азовец получил пожизненный срок за убийства детей и женщин.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.