Казахстан не планирует проводить военные парады в мае
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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны Казахстана.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых сил Казахстана», — сказали в министерстве.
Генеральная репетиция парада в России, посвящённого 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 5 мая.