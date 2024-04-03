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Казахстан не планирует проводить военные парады в мае

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В Казахстане откажутся от проведения военного парада 7 мая — в День защитника Отечества, а также на День Победы 9 мая. Такое решение принято с целью поддержания требуемого уровня боеготовности подразделений вооружённых сил республики.
Казахстан не планирует проводить военные парады в мае
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны Казахстана.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых сил Казахстана», — сказали в министерстве.

Генеральная репетиция парада в России, посвящённого 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 5 мая.

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