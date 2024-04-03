Порошенко заявил, что хочет участвовать в следующих выборах президента Украины
«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — цитирует его РИА Новости.
При этом Порошенко отметил, что для проведения выборов Украине нужно победить в конфликте.
Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Владимира Зеленского за то, что тот осмелился критиковать выборы президента России, тогда как сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте.