Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — цитирует его РИА Новости.

При этом Порошенко отметил, что для проведения выборов Украине нужно победить в конфликте.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Владимира Зеленского за то, что тот осмелился критиковать выборы президента России, тогда как сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте.