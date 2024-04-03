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Порошенко заявил, что хочет участвовать в следующих выборах президента Украины

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — цитирует его РИА Новости.

При этом Порошенко отметил, что для проведения выборов Украине нужно победить в конфликте.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Владимира Зеленского за то, что тот осмелился критиковать выборы президента России, тогда как сам отменил президентские выборы на Украине, которые должны были состояться в марте.

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