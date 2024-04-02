Военкор RT опубликовал новые уникальные кадры с авдеевской операции

Военный корреспондент RT Андрей Филатов опубликовал новые уникальные кадры с авдеевской операции.

В этой части видео рассказывается о том, как бойцы 114-й бригады ВС России готовились к штурму города. Задача была, в частности, — пробить дорогу к коксохимическому заводу. Для этого нужно было выбить солдат ВСУ из лесополосы рядом с очистными сооружениями. Если бы российские силы потеряли эти очистные сооружения, то наши бойцы оказались бы в опасности на авдеевских дачах.

Артиллерия отработала по укрепу ВСУ «Градами». Затем российские военные методично зачистили позиции дронами-камикадзе, сбросами гранат с беспилотников. Остатки ВСУ точечно ликвидировали бойцы на земле.

Полная версия уникальных кадров — в Telegram-канале RT.