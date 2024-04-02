Гуцул — об обвинении по делу двухлетней давности: проверенный приём Кишинёва
- РИА Новости
Она отметила, что такая активность прокуроров была вызвана масштабной акцией протеста, которой встретили президента Молдавии Майю Санду в Гагаузии. Это, по словам Гуцул, стало «настоящим шоком» для верхушки правящей в республике партии «Действие и солидарность» (PAS).
«Фальсификация уголовных дел — это проверенный приём PAS против оппозиции. Так нынешняя власть заставляет своих критиков быть более сговорчивыми и покладистыми», — написала Гуцул в своём Telegram-канале, добавив, что её команда будет и дальше отстаивать права и полномочия Гагаузии всеми законными способами.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии назвала участников протеста в Гагаузии «привезёнными за деньги».