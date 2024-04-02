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Гуцул — об обвинении по делу двухлетней давности: проверенный приём Кишинёва

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала обвинение по уголовному делу двухлетней давности, предъявленное ей 2 марта, проверенным приёмом властей Молдавии против оппозиции.
Гуцул — об обвинении по делу двухлетней давности: проверенный приём Кишинёва
  • РИА Новости

Она отметила, что такая активность прокуроров была вызвана масштабной акцией протеста, которой встретили президента Молдавии Майю Санду в Гагаузии. Это, по словам Гуцул, стало «настоящим шоком» для верхушки правящей в республике партии «Действие и солидарность» (PAS).

«Фальсификация уголовных дел — это проверенный приём PAS против оппозиции. Так нынешняя власть заставляет своих критиков быть более сговорчивыми и покладистыми», — написала Гуцул в своём Telegram-канале, добавив, что её команда будет и дальше отстаивать права и полномочия Гагаузии всеми законными способами.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии назвала участников протеста в Гагаузии «привезёнными за деньги».

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