Гуцул — об обвинении по делу двухлетней давности: проверенный приём Кишинёва

Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала обвинение по уголовному делу двухлетней давности, предъявленное ей 2 марта, проверенным приёмом властей Молдавии против оппозиции.

Она отметила, что такая активность прокуроров была вызвана масштабной акцией протеста, которой встретили президента Молдавии Майю Санду в Гагаузии. Это, по словам Гуцул, стало «настоящим шоком» для верхушки правящей в республике партии «Действие и солидарность» (PAS).

«Фальсификация уголовных дел — это проверенный приём PAS против оппозиции. Так нынешняя власть заставляет своих критиков быть более сговорчивыми и покладистыми», — написала Гуцул в своём Telegram-канале, добавив, что её команда будет и дальше отстаивать права и полномочия Гагаузии всеми законными способами.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии назвала участников протеста в Гагаузии «привезёнными за деньги».