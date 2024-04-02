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Экс-полковник СБУ: удары по инфраструктуре лишат ВСУ военных резервов на фронте

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Удары армии России по инфраструктуре на Украине лишают украинскую сторону возможности подводить стратегические резервы, считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Экс-полковник СБУ: удары по инфраструктуре лишат ВСУ военных резервов на фронте
  • РИА Новости

«Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы», — сказал Стариков, слова которого приводит РИА Новости.

Без объектов электроснабжения ВСУ не смогут использовать поезда для отправки резервов на передовую, оставляя военных без подкрепления, подчеркнул он.

Стариков предположил, что после воздушной кампании ВС России могут приступить к крупной наступательной операции.

В марте Россия нанесла 190 групповых и два массированных удара по Украине, там поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, российские войска продолжают теснить противника на запад.

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