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Замкомбата рассказал военкору RT, как бойцы работают на подступах к Клещеевке

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На подступах к Клещеевке работает 1486-й ленинградский полк: 4-я бригада продвигается вперёд почти по голой местности, так как лесопосадка там практически уничтожена, поэтому закрепляться приходится в земле.
Замкомбата рассказал военкору RT, как бойцы работают на подступах к Клещеевке
  • РИА Новости

Группы отрабатывают заход на вражеские позиции сразу по карте и по рельефу. Так понятнее, как лучше пройти бойцам, рассказал замкомбата с позывным Лагерь военкору RT Владу Андрице.

«Где низинкой можно пройти, где как... где уже на высоту подняться. Сложность ложбин... они одновременно и сложности (дают. — RT), и дают нам преимущество — то, что в этой ложбинке можно затаиться, спрятаться от тех же «птичек», — рассказал боец.

Каждый день бойцы на этом участке фронта занимают новые опорники, основной узел обороны ВСУ, которые пытаются отчаянно сопротивляться, — господствующие высоты вокруг Клещеевки.

Подробнее — в репортаже.

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