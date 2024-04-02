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CNN: для ряда атак ВСУ по России использовали БПЛА с применением ИИ

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Для ряда атак ВСУ по территории России использовались БПЛА с применением искусственного интеллекта.
CNN: для ряда атак ВСУ по России использовали БПЛА с применением ИИ
  • © Минобороны РФ

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с программой БПЛА Украины.

«Точность в условиях помех обеспечивается за счёт использования ИИ. Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», — заявил источник.

При этом в статье не уточняется, кто поставляет эти технологии Киеву.

Ранее сообщалось, что Украина заранее прорабатывает со своими союзниками планы полётов беспилотников, атакующих объекты в России.

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