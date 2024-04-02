CNN: для ряда атак ВСУ по России использовали БПЛА с применением ИИ
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с программой БПЛА Украины.
«Точность в условиях помех обеспечивается за счёт использования ИИ. Каждый летательный аппарат имеет процессор со спутниковыми данными и данными о местности», — заявил источник.
При этом в статье не уточняется, кто поставляет эти технологии Киеву.
Ранее сообщалось, что Украина заранее прорабатывает со своими союзниками планы полётов беспилотников, атакующих объекты в России.